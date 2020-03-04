Фазель: IIHF обсуждала с Федерацией хоккея России вопрос о возможном переносе ЧМ в Сочи

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.
В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Турнир пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. В Сочи есть две ледовые арены, которые были построены к Олимпийским играм 2014 года, - "Большой" и "Шайба".
"Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией, - сказал Фазель. - Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта".
Ранее финское издание Ilta Sanomat сообщило о том, что IIHF готова рассмотреть вариант сокращения числа участников чемпионата мира. В турнире принимает участие 16 сборных.
"В Швейцарии продаются билеты с учетом того, что будут участвовать 16 команд, поэтому мы сделаем все, чтобы играть с таким количеством сборных. В некоторых странах играют без зрителей, некоторые играют со зрителями, как в Германии. Мы не будем давать рекомендаций ни одной команде, чтобы они не приезжали. Мы уже отменили несколько турниров в марте и решим, будем ли отменять другие турниры в апреле", - добавил Фазель.
Ранее IIHF объявила об отмене юниорских чемпионатов мира (игроки не старше 18 лет) в группах А (соревнования запланированы на 22-28 марта в Таллине) и В (23-29 марта в Софии) второго дивизиона, а также в группах А (16-22 марта с Стамбуле) и В (с 29 марта по 4 апреля в люксембургском Коккельшойере) третьего дивизиона. У женщин отменены мировые первенства среди группы В первого дивизиона (с 28 марта по 3 апреля в польском Катовице) и группы А второго дивизиона (с 29 марта по 3 апреля в испанской Хаке).