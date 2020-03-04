Фазель: IIHF обсуждала с Федерацией хоккея России вопрос о возможном переносе ЧМ в Сочи

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Фазель: IIHF может принять решение о проведении ЧМ в Швейцарии за две недели до турнира

В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Турнир пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. В Сочи есть две ледовые арены, которые были построены к Олимпийским играм 2014 года, - "Большой" и "Шайба".

"Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией, - сказал Фазель. - Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта".

Ранее финское издание Ilta Sanomat сообщило о том, что IIHF готова рассмотреть вариант сокращения числа участников чемпионата мира. В турнире принимает участие 16 сборных.