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Футбол в России

Матч Кубка России по футболу "Шинник" - "Урал" перенесен на 18 марта

Встреча была запланирована на среду, но из-за неудовлетворительного состояния газона возникла необходимость переноса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Встреча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу "Шинник" - "Урал" состоится 18 марта. Об этом после заседания попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) сказал президент организации Александр Дюков.

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Встреча между "Шинником" и "Уралом" была запланирована на среду. РФС объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона стадиона в Ярославле. За день до игры футболисты "Шинника" провели на нем тренировку.

"Поле готовили и вот так подготовили. Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре. Будем надеяться, что к 18 марта все подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле", - сказал Дюков.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов сообщил ТАСС, что его команда готова принять "Шинник" на своем поле.

В среду было объявлено, что Футбольная национальная лига (ФНЛ) обязала ярославский "Шинник" проводить матчи первенства Олимп-ФНЛ на резервном стадионе до тех пор, пока газон на домашней арене не будет приведен в надлежащее состояние. "Это к разговору о том, как команды ФНЛ готовы к переходу в премьер-лигу. Вы видите, что поля всех клубов премьер-лиги готовы, а в ФНЛ еще чемпионат не возобновился", - отметил Дюков.

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