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Футбол в России

РФС намерен построить новую штаб-квартиру к чемпионату мира 2022 года

Будущее местоположение офиса пока не определено

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует к чемпионату мира 2022 года построить новую штаб-квартиру. Об этом журналистам сообщил член попечительского совета РФС Леонид Михельсон.

В среду прошло заседание попечительского совета РФС.

"Решили к чемпионату мира построить штаб-квартиру. Осталось найти место, и мы все построим", - сказал Михельсон.

"Я вижу, что главная задача российского футбола - массовое развитие, начиная от детских школ. Развивать надо все виды футбола: и пляжный, и женский, и мини-футбол. Мы будем решать все эти вопросы. Дольше всего обсуждали стратегию развития российского футбола до 2030 года", - добавил он.

На данный момент штаб-квартира организации находится на Народной улице в Москве, неподалеку от станции метро "Таганская".

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