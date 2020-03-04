Дюков: РФС хочет проводить все матчи со зрителями, несмотря на угрозу коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует проводить все матчи со зрителями, несмотря на угрозу коронавируса. Об этом по итогам заседания попечительского совета РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

В связи со вспышкой эпидемии, в частности, в Италии матчи либо отменяют, либо проводят без зрителей.

"Соревнования и матчи планируется проводить со зрителями. Лиги рассматривают разные возможности, должен быть и план "Б". Но что касается того, проводить матчи со зрителями или без - это не прерогатива лиг или РФС, а прерогатива властей", - сказал Дюков.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.