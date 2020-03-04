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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Мозалев идет вторым после короткой программы на юниорском ЧМ в Эстонии

Произвольную программу юноши представят в субботу

ТАСС, 4 марта. Россиянин Андрей Мозалев занимает вторую позицию после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Эстонии. Соревнования проходят в Таллине.

Россиянин набрал за прокат 84,31 балла. Лидирует японец Юма Кагияма (85,82), третью строчку занимает представитель США Эндрю Торгашев (81,50). Россиянин Илья Яблоков идет на седьмом месте (77,53), Петр Гуменник - девятым (76,07).

16-летний Мозалев является серебряным призером финала юниорского Гран-при сезона-2019/20, также на его счету серебряная награда зимних юношеских Олимпийских игр текущего года.

Произвольную программу юноши представят 6 марта. Позднее в среду короткую программу продемонстрируют спортивные пары.

Чемпионат мира в Эстонии завершится 7 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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