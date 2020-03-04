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Олимпиада-2020 в Токио

Оргкомитет Олимпиады-2020 реализовал в Японии 4,5 млн билетов

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что всего поступило более 80 миллионов запросов на приобретение билетов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио реализовал в Японии 4,5 млн билетов. Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Во вторник исполком МОК постановил, что распространение нового коронавируса не помешает проведению предстоящих летних Игр, которые пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа.

"Все соревновательные объекты построены, - сообщил Бах. - В Японии 4,5 млн билетов было продано, при этом на их приобретение поступило более 80 миллионов запросов. Мы видим энтузиазм, который вызывают Олимпийские игры у жителей Японии".

В среду число зараженных коронавирусом в Японии превысило тысячу человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

Теги
Бах, ТомасОлимпиада-2020 в Токио
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