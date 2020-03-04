Подготовка паралимпийских сборных РФ к Играм-2020 идет по плану, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Паралимпийские сборные России продолжают плановую подготовку к Играм 2020 года в Токио, несмотря на распространение коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

"Паралимпийский комитет России внимательно следит за мировой ситуацией с коронавирусом, и мы не можем не отметить, что она осложняет подготовку отечественных паралимпийцев к Паралимпиаде-2020. На сегодняшний день оргкомитетами соревнований отменены 14 международных стартов, в большинстве из которых идет набор рейтинговых очков для завоевания права участвовать в летних Паралимпийских играх в Токио. Как только у нас появляется данная информация, мы оперативно доводим ее до сведения спортсменов и тренеров сборных команд России", - сказал вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Несмотря на это, Паралимпийский комитет России продолжает плановую подготовку спортсменов. За здоровьем спортсменов и членов команд следят квалифицированные медики, больше внимания уделяется профилактическим мерам", - добавил он.

"На сегодняшний день 170 российскими паралимпийцами завоевано 133 квоты в 13 видах спорта. ПКР ожидает, что спортивную делегацию составит 220 атлетов из 18-19 видов спорта. Квалификационный период к Играм-2020 закроется 29 июля 2020 года распределением квот по триатлону", - заключил Рожков.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.