Клуб НХЛ "Оттава" уволил Литтла с поста президента через два месяца после назначения

ОТТАВА, 4 марта. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" уволил президента организации Джима Литтла, который ранее заявлял, что команда сможет завоевать Кубок Стэнли в течение ближайших пяти лет. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

Литтл проработал на этой должности менее двух месяцев. По данным телеканала, 55-летний менеджер уволен "из-за поведения, несовместимого с ценностями клуба и НХЛ".

В середине февраля во время первого общения с прессой Литтл сообщил, что намерен, в частности, серьезно заняться вопросом возвращения болельщиков на трибуны, так как показатели посещаемости резко упали из-за плохих результатов "Оттавы", которая сейчас находится на 15-м месте в Восточной конференции. Так, он уже значительно снизил цены на пиво на стадионе и намеревался существенно расширить развлекательную программу. Также менеджер полагал, что клубу, который сейчас находится в периоде перестройки, по силам завоевать Кубок Стэнли в ближайшие пять лет.

Литтл был назначен на должность президента "Оттавы" 10 января, однако публике его представили только 12 февраля. Ранее он, в частности, работал на руководящих должностях в Королевском банке Канады, телекоммуникационной компании Bell и канадской авиастроительной компании Bombardier.

Клуб "Оттава" был основан в 1992 году и ни разу не завоевывал Кубок Стэнли.