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Футбол в России

Роковая тренировка. Матч Кубка России в Ярославле перенесен из-за плохого состояния газона

Встреча между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" состоится 18 марта
Стадион "Шинник" в Ярославле Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Стадион "Шинник" в Ярославле
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Четвертьфинал Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" перенесен из-за плохого качества газона на стадионе в Ярославле. Соответствующее решение принял Российский футбольный союз (РФС) за несколько часов до старта игры, которая должна была начаться в 18:30 мск.

В среду днем пресс-служба "Урала" опубликовала в клубном аккаунте в Twitter фотографии поля, которое находилось в очень плачевном состоянии. Некоторые участки походили скорее на огород, нежели на поле футбольного стадиона. До вынесенного решения РФС президент "Урала" Григорий Иванов в беседе с ТАСС выразил недоумение проведением матча в таких условиях. "Сейчас уже все научились делать поля, даже у нас на Урале газон намного лучше. Не знаю, почему так, все знали, что игра должна состояться в это время", - сказал Иванов, отметив, что команда все равно готова играть при любых условиях.

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Позднее пресс-служба РФС сообщила о решении перенести матч из-за плохого качества поля, и вот тут Иванов дал волю эмоциям. "Ситуацию надо было предвидеть хотя бы дней за 10, на таком поле, как сейчас в Ярославле, играть нельзя, это дискриминация всего российского футбола. В ХХI веке уже все научились делать поля, есть фирмы, которые дают гарантии, не подготовить газон - это позор, у меня нет слов, просто фантастика, такое только у нас может быть", - отметил собеседник ТАСС.

Причиной такого состояния поля стала тренировка "Шинника" за день до начала игры, что только усугубило ситуацию, ведь газон на стадионе в Ярославле и до этого всегда находился не в самых идеальных кондициях. "Ну если у вас не готово поле, то это не наши проблемы, снимайтесь тогда с Кубка России. Они вчера еще провели тренировку, это просто ужас, у меня не хватает зла, зачем там проводить тренировку, если поле в таком плохом состоянии", - добавил президент "Урала".

Также Иванов справедливо выразил претензию делегату матча Александру Разинскому, который принимал поле в среду утром и сказал, что "поле на "тройку", на нем играть можно". "Это вообще дурдом, они же понимали, что поле не готово, не понимаю, почему они так сделали", - отметил функционер. В заключении своего эмоционального монолога Иванов заявил, что клуб готов принять четвертьфинальную встречу с "Шинником" в случае необходимости.

"На таком поле можно было сыграть"

Позиция "Шинника" разнится с мнением Иванова. Например, главный тренер ярославцев Александр Побегалов отметил, что команды могли бы сыграть на таком поле. "Играли и на гораздо более худших полях", - сказал Побегалов в разговоре с ТАСС.

Заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов подчеркнул, что клуб всегда принимает поле в таком состоянии после зимнего перерыва, газон на стадионе "Шинник" является натуральным. "Я понимаю, что поле не идеальное, но откуда там трава возьмется в марте месяце. Поле ровное, играть на нем можно, тем более, что президент "Урала" сказал, что они готовы играть", - заявил Фролов ТАСС.

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Однако решение РФС уже принято, и теперь ярославскому клубу придется выполнить определенные обязательства. Согласно статье 4 пункту 21 регламента Кубка России в случае переноса матча по причине неготовности стадиона принимающая сторона "компенсирует команде соперника все фактически понесенные расходы, а также компенсирует РФС все убытки (кроме упущенной выгоды) по коммерческим обязательствам, понесенные в связи со срывом трансляции матча".

Что же касается новый даты проведения игры, то в регламенте прописано, что "даты проведения матча могут быть изменены совместной комиссией по согласованию с Тинькофф - Российской премьер-лигой (РПЛ) и Олимп - Футбольной национальной лигой (ФНЛ)". "Урал" выступает в РПЛ, а "Шинник" играет в первенстве ФНЛ.

Уже после заседания попечительского совета РФС президент организации Александр Дюков сообщил, что матч планируется провести в резервный день - 18 марта.

"Поле готовили и вот так подготовили. Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре. Будем надеяться, что к 18 марта все подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле", - сказал Дюков.

"Шиннику" запретили играть на своем поле

В мэрии Ярославля уже сообщили, что натуральный газон на поле оснастят системой укрепления травяного покрытия. "Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области совместно с управлением по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля в 2019 году проработали вопрос по улучшению травяного покрытия основной арены стадиона "Шинник". В результате город Ярославль вступил в федеральную программу "Концепция наследия чемпионата мира 2018 года по футболу", в рамках которой в 2020 году будут проведены работы по оснащению системой укрепления травяного покрытия натурального газона футбольного поля стадиона "Шинник". Данные работы позволят добиться укрепления поверхности поля, а также сохранить натуральный газон при высоких игровых нагрузках", - говорится в сообщении.

Очевидно, что поле "Шинника" готовили к домашнему матчу Олимп-ФНЛ против "Ротора", который должен был пройти 15 марта. "С 14 января по настоящее время на поле включен подогрев, чтобы поддерживать наиболее благоприятную температуру почвы, но, учитывая климатические условия, трава в это время года [февраль-март] не растет", - добавили в пресс-службе. Однако теперь решением ФНЛ "Шиннику" запрещено проводить матчи на своем поле, игра состоится на резервной арене.

Обратился к своим болельщикам и "Урал", попросивший отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом игры. "Урал" собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики "Урала", отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду. Впрочем, при любом решении "Урал" поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже", - говорится в сообщении пресс-службы екатеринбургского клуба.

Финал Кубка России пройдет 13 мая в Екатеринбурге.

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