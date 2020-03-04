Роковая тренировка. Матч Кубка России в Ярославле перенесен из-за плохого состояния газона

ТАСС, 4 марта. Четвертьфинал Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" перенесен из-за плохого качества газона на стадионе в Ярославле. Соответствующее решение принял Российский футбольный союз (РФС) за несколько часов до старта игры, которая должна была начаться в 18:30 мск. В среду днем пресс-служба "Урала" опубликовала в клубном аккаунте в Twitter фотографии поля, которое находилось в очень плачевном состоянии. Некоторые участки походили скорее на огород, нежели на поле футбольного стадиона. До вынесенного решения РФС президент "Урала" Григорий Иванов в беседе с ТАСС выразил недоумение проведением матча в таких условиях. "Сейчас уже все научились делать поля, даже у нас на Урале газон намного лучше. Не знаю, почему так, все знали, что игра должна состояться в это время", - сказал Иванов, отметив, что команда все равно готова играть при любых условиях.

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Позднее пресс-служба РФС сообщила о решении перенести матч из-за плохого качества поля, и вот тут Иванов дал волю эмоциям. "Ситуацию надо было предвидеть хотя бы дней за 10, на таком поле, как сейчас в Ярославле, играть нельзя, это дискриминация всего российского футбола. В ХХI веке уже все научились делать поля, есть фирмы, которые дают гарантии, не подготовить газон - это позор, у меня нет слов, просто фантастика, такое только у нас может быть", - отметил собеседник ТАСС. Причиной такого состояния поля стала тренировка "Шинника" за день до начала игры, что только усугубило ситуацию, ведь газон на стадионе в Ярославле и до этого всегда находился не в самых идеальных кондициях. "Ну если у вас не готово поле, то это не наши проблемы, снимайтесь тогда с Кубка России. Они вчера еще провели тренировку, это просто ужас, у меня не хватает зла, зачем там проводить тренировку, если поле в таком плохом состоянии", - добавил президент "Урала". Также Иванов справедливо выразил претензию делегату матча Александру Разинскому, который принимал поле в среду утром и сказал, что "поле на "тройку", на нем играть можно". "Это вообще дурдом, они же понимали, что поле не готово, не понимаю, почему они так сделали", - отметил функционер. В заключении своего эмоционального монолога Иванов заявил, что клуб готов принять четвертьфинальную встречу с "Шинником" в случае необходимости. "На таком поле можно было сыграть" Позиция "Шинника" разнится с мнением Иванова. Например, главный тренер ярославцев Александр Побегалов отметил, что команды могли бы сыграть на таком поле. "Играли и на гораздо более худших полях", - сказал Побегалов в разговоре с ТАСС. Заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов подчеркнул, что клуб всегда принимает поле в таком состоянии после зимнего перерыва, газон на стадионе "Шинник" является натуральным. "Я понимаю, что поле не идеальное, но откуда там трава возьмется в марте месяце. Поле ровное, играть на нем можно, тем более, что президент "Урала" сказал, что они готовы играть", - заявил Фролов ТАСС.