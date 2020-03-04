"Зенит" победил "Ахмат" и стал первым полуфиналистом Кубка России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в дополнительное время победил грозненский "Ахмат" со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

В составе победителей голы забили Эмилиано Ригони (78-я минута), зимой вернувшийся в "Зенит" из аренды в итальянской "Сампдории", и Юрий Жирков (97). Российский полузащитник также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ригони. У проигравших отличился Олисе Роши (59, с пенальти). В конце основного времени главный арбитр встречи Николай Волошин приостановил игру из-за стычки болельщиков.

"Зенит" и "Ахмат" провели между собой 28 матчей, клуб из Санкт-Петербурга одержал 13 побед, грозненская команда выиграла в семи матчах, еще восемь встреч завершились ничейным результатом.

"Зенит" является трехкратным победителем Кубка России (1999, 2010, 2016), в 2015 году петербургский клуб становился серебряным призером турнира. "Ахмат" побеждал в Кубке России в сезоне-2003/04.

В полуфинальном матче "Зенит" сыграет с победителем встречи между московским "Спартаком" и столичным ЦСКА, которая завершится позднее в среду. Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.