Айдамиров: болельщики "Ахмата" среагировали на раздевшихся фанатов "Зенита" в матче Кубка

В конце второго тайма игра была приостановлена на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов.

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приостановка матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу "Ахмат" - "Зенит" была связана с тем, что болельщики "Ахмата" отреагировали на раздевшихся фанатов "Зенита". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

"Болельщики выбежали, покричали, стычек, драк не было. Отреагировали на голые торсы питерских болельщиков, - сказал Айдамиров. - Ничего страшного, выплеснули эмоции, инцидент исчерпан. Случившееся не говорит о том, что это правильно, однако приезжим надо учитывать определенную ментальность, что в Грозном не ходят с голым торсом, в шортах".

"В сектор гостей никто не врывался. Своих болельщиков не оправдываем, проводим работу. Это были эмоции", - добавил он.

"Зенит" одержал победу со счетом 2:1, забив в первом тайме дополнительного времени. "Результатом мы недовольны, надо было все решать в основное время. Это кубковая игра", - подчеркнул гендиректор.