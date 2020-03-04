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Футбол в России

Айдамиров: болельщики "Ахмата" среагировали на раздевшихся фанатов "Зенита" в матче Кубка

В конце второго тайма игра была приостановлена на пару минут после того, как болельщики грозненского клуба попытались прорваться на сектор фанатов гостей

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приостановка матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу "Ахмат" - "Зенит" была связана с тем, что болельщики "Ахмата" отреагировали на раздевшихся фанатов "Зенита". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

В конце второго тайма игра была приостановлена на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов.

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"Болельщики выбежали, покричали, стычек, драк не было. Отреагировали на голые торсы питерских болельщиков, - сказал Айдамиров. - Ничего страшного, выплеснули эмоции, инцидент исчерпан. Случившееся не говорит о том, что это правильно, однако приезжим надо учитывать определенную ментальность, что в Грозном не ходят с голым торсом, в шортах".

"В сектор гостей никто не врывался. Своих болельщиков не оправдываем, проводим работу. Это были эмоции", - добавил он.

"Зенит" одержал победу со счетом 2:1, забив в первом тайме дополнительного времени. "Результатом мы недовольны, надо было все решать в основное время. Это кубковая игра", - подчеркнул гендиректор.

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