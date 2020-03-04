Федун: судье не удалось испортить дерби между "Спартаком" и ЦСКА

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Спартак" победил ЦСКА в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

"Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная - с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами, - сказал Федун. - При счете 2:0 не хватило концентрации - все говорят, что это самый плохой счет. Две ошибки - два гола, так бывает".

В конце второго тайма судья Сергей Иванов не стал назначать пенальти за попадание мяча в руку армейца Игоря Дивеева в штрафной. "Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу", - отметил он. На 104-й минуте Иванов удалил спартаковца Эсекьеля Понсе.

В полуфинальном матче "Спартак" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" 23 апреля.