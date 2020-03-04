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Футбол в России

Федун: ради таких матчей, как "Спартак" - ЦСКА, стоит любить футбол

"Спартак" победил в дополнительное время со счетом 3:2
Владелец "Спартака" Леонид Федун Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ради таких матчей, как игра 1/4 финала Олимп - Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА, стоит любить футбол. Таким мнением с журналистами поделился владелец "Спартака" Леонид Федун.

В среду "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в дополнительное время со счетом 3:2.

"Всех с победой. Ради таких матчей стоит любить футбол", - сказал Федун.

В полуфинальном матче "Спартак" в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский "Ахмат" (2:1). Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.

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