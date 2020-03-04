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Футбол в России

Джикия считает удаление футболиста "Спартака" Понсе несправедливым

Форвард "Спартака" был удален на 103-й минуте встречи

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает удаление своего партнера Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА необоснованным. Такое мнение Джикия высказал журналистам.

Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2 в дополнительное время. В первом дополнительном тайме за вторую желтую карточку был удален Понсе.

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"Я хочу извиниться за то, что мы задержали всех, у меня тоже были дела, главное, что выиграли. Во втором тайме у нас были хорошие моменты, но не получилось забить. Считаю, что удаление было вообще не по делу, но судейство я не обсуждаю. Надо было в меньшинстве доигрывать игру и забивать, мы не хотели бить пенальти", - отметил Джикия.

29 февраля "Спартак" в рамках чемпионата России обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0. "Пока рано говорить громкие слова о том, что "Спартак" возродился, но приятно подряд обыграть "Динамо" и ЦСКА. Идем от игры к игре", - сказал Джикия.

В полуфинале Кубка России "Спартак" на выезде сыграет с "Зенитом". "Настрой на "Зенит" есть, но эта игра еще не скоро. Сейчас мы готовимся к матчу с "Краснодаром" 9 марта", - заключил капитан "Спартака".

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