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Еврокубки

УНИКС сыграет с "Партизаном" в четвертьфинале баскетбольного Еврокубка.

Плей-офф стартует 17 марта

ТАСС, 4 марта. Казанский УНИКС проиграл "Монако" со счетом 60:85 в гостевом матче шестого тура топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал игрок "Монако" Якуба Оуттара, набравший 22 очка. У УНИКСа больше всего очков набрал Эррик Макколлум (18).

После шести игр УНИКС занял второе место в турнирной таблице группы G, победив в трех матчах. Первое место занял "Монако", на третьей строчке расположился литовский "Ритас", замкнул турнирную таблицу группы G турецкий "Галатасарай". В соответствии с регламентом турнира, по две лучшие команды вышли в 1/4 финала.

В четвертьфинале УНИКС встретится с сербским "Партизаном", каждый раунд плей-офф проводится до двух побед одной из команд. Первая встреча "Партизана" и УНИКСа пройдет 17 марта в Сербии.

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

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