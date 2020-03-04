Фернандес: удаление футболиста "Спартака" Понсе усложнило игру для ЦСКА

Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2 в дополнительное время. В первом дополнительном тайме за вторую желтую карточку был удален Понсе.

"Спартак" после этого закрылся, было очень сложно проникать. Потом они выбили мяч вперед, и это привело к голу. После этого они еще больше закрылись и усложнили нам ситуацию", - отметил Фернандес.

"Мы отдавали себе отчет в том, что это дерби и будет сложно. Конечно, сейчас эмоции не самые приятные, мы рассчитывали продолжить борьбу за кубок", - добавил защитник ЦСКА.

В перерыве матча Фернандес, уходя в раздевалку, повздорил с запасным вратарем "Спартака" Артемом Ребровым. "Ребров и Андрей Ещенко начали притеснять Вадима Карпова, они хотели оказать какое-то давление на нашего молодого игрока, и мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я тоже подключился, оттолкнул Реброва. Вне зависимости от возраста надо уважать своих соперников, такое поведение игроков "Спартака" считаю недопустимым", - заключил Фернандес.