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Футбол в России

Фернандес: удаление футболиста "Спартака" Понсе усложнило игру для ЦСКА

По словам защитника ЦСКА, "Спартак" после этого закрылся

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Удаление нападающего "Спартака" Эсекьеля Понсе усложнило игру для футболистов ЦСКА в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России. Такое мнение журналистам высказал защитник армейской команды Марио Фернандес.

Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2 в дополнительное время. В первом дополнительном тайме за вторую желтую карточку был удален Понсе.

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"Спартак" после этого закрылся, было очень сложно проникать. Потом они выбили мяч вперед, и это привело к голу. После этого они еще больше закрылись и усложнили нам ситуацию", - отметил Фернандес.

"Мы отдавали себе отчет в том, что это дерби и будет сложно. Конечно, сейчас эмоции не самые приятные, мы рассчитывали продолжить борьбу за кубок", - добавил защитник ЦСКА.

В перерыве матча Фернандес, уходя в раздевалку, повздорил с запасным вратарем "Спартака" Артемом Ребровым. "Ребров и Андрей Ещенко начали притеснять Вадима Карпова, они хотели оказать какое-то давление на нашего молодого игрока, и мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я тоже подключился, оттолкнул Реброва. Вне зависимости от возраста надо уважать своих соперников, такое поведение игроков "Спартака" считаю недопустимым", - заключил Фернандес.

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