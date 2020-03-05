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Еврокубки

"Нижний Новгород" уступил "Дижону" в первом матче 1/8 финала баскетбольной Лиги чемпионов

Ответная встреча пройдет 11 марта

ТАСС, 5 марта. Российский клуб "Нижний Новгород" в гостях проиграл французскому "Дижону" со счетом 73:88 в первом матче 1/8 финала баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист французской команды Дэвид Холстон, набравший 21 очко. В составе российского клуба больше всех очков набрал Брэндон Браун (19).

Ответный матч пройдет 11 марта в Нижнем Новгороде.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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