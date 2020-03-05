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Футбол во Франции

ПСЖ в большинстве разгромил "Лион" и вышел в финал Кубка Франции

Встреча завершилась со счетом 5:1
Килиан Мбаппе EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 5 марта. "Пари Сен-Жермен" в гостях со счетом 5:1 обыграл "Лион" в полуфинале Кубка Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (14, 70, 90-я минуты), Неймар (64, с пенальти) и Пабло Сарабия (82), у проигравших отличился Мартен Терье (11). Защитник "Лиона" Фернандо Марсал на 61-й минуте матча был удален за вторую желтую карточку.

В финале турнира ПСЖ сыграет с победителем матча "Сент-Этьен" - "Ренн", который пройдет в четверг.

Финальный матч пройдет 25 апреля в Париже на стадионе "Стад де Франс".

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