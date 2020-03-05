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Попытку поставить рекорд скорости на кольцевой трассе на льду Байкала признали успешной

Участники фестиваля автоспорта "Дни скорости на льду Байкала" пытались удержать максимальную среднюю скорость на дистанции в 1 тыс. км. Их показатели превысили 110 км/ч

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Участники фестиваля автоспорта "Дни скорости на льду Байкала", который с 24 февраля по 5 марта проходил в проливе Малое Море на озере Байкал, улучшили результаты заезда по кольцевой трассе на 1 тыс. км по сравнению с 2016 годом, когда поставили рекорд в этой дисциплине. Об этом в четверг сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Была попытка установки рекорда удержания максимальной средней скорости на дистанции в 1 тыс. км. Эта попытка состоялась, и получен параметр, который превысил 110 км/ч. Предыдущее достижение было 96,1 км/ч, оно зафиксировано Книгой рекордов России. Этот рекорд установлен на льду Байкала в 2016 году", - сказал собеседник агентства.

Будет ли достижение 2020 года признано рекордом, станет известно после окончательной обработки и рассмотрения результатов соответствующими комиссиями. В заезде на 1 тыс. км по кольцевой ледовой дороге участвовали три автомобиля Hyundai i30 N. Ими управляли шесть пилотов, которые сменяли друг друга.

Судьи также зачли попытки поставить рекорды скорости на льду, предпринятые пилотами Сергеем Лариным и Марией Леонтьевой, которые управляли открытыми автомобилями Shortcat и Cart соответственно. Ларину на дистанции 1 км удалось развить скорость более 110 км/ч, Леонтьевой - более 80 км/ч.

Кроме того, участники фестиваля попробовали поставить рекорды скорости на льду на автомобиле Subaru Impreza WRX STI на газе и на автомобиле Jaguar F-Pace с дизельным двигателем. Также они предприняли попытку поставить рекорд на длину тормозного пути. Пилоты претендуют на признание результатов заездов рекордами по версии Российской автомобильной федерации, а также на внесение в Книгу рекордов России. Будут ли достижения официально признаны рекордами, станет известно после того, как их рассмотрят комиссии.

Агентство ТАСС выступило информационным партнером "Дней скорости на льду Байкала - 2020". В заездах приняли участие семь пилотов. С 2011 года, когда состоялся первый фестиваль, участники поставили более 20 рекордов мира и России в разных классах автомобилей. Так, в 2013 году профессиональный пилот Роман Русинов на серийном Nissan GT-R 2012 разогнался на льду до 294,8 км/ч, в 2015 году Андрей Леонтьев на Porsche Panamera Turbo S смог разогнаться до 295 км/ч. В 2019 году впервые в мире был поставлен рекорд скорости на льду на электромобиле - Максим Леонов на Jaguar I-Pace развил скорость 204 км/ч.

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