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НБА

"Даллас" обыграл "Нью-Орлеан" в матче НБА. Дончич оформил трипл-дабл

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Далласа" Кристапс Порзингис

ТАСС, 5 марта. "Даллас" обыграл "Нью-Орлеан" в овертайме со счетом 127:123 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Далласа" Кристапс Порзингис, который оформил дабл-дабл - 34 очка и 12 подборов. Защитник "Далласа" Лука Дончич сделал трипл-дабл - 30 очков, 17 подборов и 10 передач. Он вышел в единоличные лидеры по количеству трипл-даблов (14) в нынешнем сезоне, опередив форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса (13). Самым результативным игроком в составе "Нью-Орлеана" стал форвард Брэндон Ингрэм (27).

21-летний Дончич также установил новый рекорд "Далласа" по трипл-даблам (22), опередив Джейсона Кидда (21).

"Даллас" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 38 матчей из 63. "Нью-Орлеан" находится на 12-й позиции - 26 побед в 62 играх. В следующем матче 7 марта "Даллас" дома сыграет с "Мемфисом", в этот же день "Нью-Орлеан" примет "Майами".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Детройт" - "Оклахома" - 107:114;
  • "Кливленд" - "Бостон" - 106:112;
  • "Милуоки" - " Индиана" - 119:100;
  • "Бруклин" - "Мемфис" - 79:118;
  • "Майами" - "Орландо" - 116:113;
  • "Нью-Йорк" - "Юта" - 104:112;
  • "Миннесота" - "Чикаго" - 115:108;
  • "Портленд" - "Вашингтон" - 125:104.
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