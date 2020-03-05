Матыцин уверен, что ЧЕ-2020 по футболу состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что чемпионат Европы по футболу 2020 года состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом он рассказал на конференции "Профессия - футбол", организованной оргкомитетом ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге и Высшей школой экономики.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин также заявлял, что турнир будет проведен в установленные сроки.

"Я уверен, что чемпионат состоится, несмотря на сложную ситуацию, - сказал Матыцин. - Работа проведена и проводится ежедневно, уверен, что это будет большой праздник для зрителей, болельщиков, мирового футбола, еще один элемент наследия, привлечет внимание людей, детей. Ожидаю праздника, и, конечно, будем надеяться, что сборная порадует нас, несмотря на то, что первый соперник, конечно, очень сложный (сборная Бельгии - прим. ТАСС). Но будем надеяться, что атмосфера и энергетика зрителей поможет нашим спортсменам на поле показать максимум".

Из-за коронавируса многие спортивные соревнования в Европе были отменены, перенесены на другие даты или проводятся без зрителей. В частности, в Италии, где запланирован матч открытия чемпионата Европы, все спортивные мероприятия до 3 апреля будут проходить без зрителей.