Матыцин уверен, что ЧЕ-2020 по футболу состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что чемпионат Европы по футболу 2020 года состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом он рассказал на конференции "Профессия - футбол", организованной оргкомитетом ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге и Высшей школой экономики.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин также заявлял, что турнир будет проведен в установленные сроки.
"Я уверен, что чемпионат состоится, несмотря на сложную ситуацию, - сказал Матыцин. - Работа проведена и проводится ежедневно, уверен, что это будет большой праздник для зрителей, болельщиков, мирового футбола, еще один элемент наследия, привлечет внимание людей, детей. Ожидаю праздника, и, конечно, будем надеяться, что сборная порадует нас, несмотря на то, что первый соперник, конечно, очень сложный (сборная Бельгии - прим. ТАСС). Но будем надеяться, что атмосфера и энергетика зрителей поможет нашим спортсменам на поле показать максимум".
Из-за коронавируса многие спортивные соревнования в Европе были отменены, перенесены на другие даты или проводятся без зрителей. В частности, в Италии, где запланирован матч открытия чемпионата Европы, все спортивные мероприятия до 3 апреля будут проходить без зрителей.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами 13 июня в Санкт-Петербурге в матче первого тура группового этапа.