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Лига наций

Черчесов: сборная России может сыграть в Волгограде и Екатеринбурге в Лиге наций

Российская команда проведет домашние игры 3 сентября, 9 и 12 октября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу до конца 2020 года может сыграть в Волгограде и Екатеринбурге в матчах Лиги наций. Об этом во время конференции "Профессия - футбол", организованной оргкомитетом чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге и Высшей школой экономики, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка, по итогам которой соперниками сборной России по группе 3 дивизиона В стали команды Турции, Сербии и Венгрии. Российская команда проведет домашние игры 3 сентября, 9 и 12 октября.

"На всех матчах сборной бывают аншлаги, мы постарались проехаться по всей стране, - сказал Черчесов. - Не посетили только два города [из тех, что принимали матчи чемпионата мира] - Волгоград и Екатеринбург. Мы это еще сделаем, возможно, в Лиге наций постараемся это наверстать. Мы - сборная России, стараемся быть максимально доступными".

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций - 2020/21 сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.

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