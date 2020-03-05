Ян может провести бой за титул чемпиона UFC, если победит Мораеса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян получит шанс провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе в случае победы над бразильцем Марлоном Мораесом. Об этом заявил менеджер россиянина Саят Абдрахманов, комментарий которого ТАСС предоставила команда спортсмена.

Ян может провести бой с Мораесом на турнире UFC 13 июня. Планируется, что в этот день может состояться первый в истории организации турнир в Казахстане.

"Поединок с Марлоном Мораесом в главном бою вечера - это то, чего мы хотели, и рады, что UFC удовлетворил нашу просьбу, - сказал Абдрахманов. - Сейчас осталось договориться по условиям, и тогда контракты будут подписаны, а бой официально утвержден. Пока нет 100% ясности, где именно пройдет этот бой, потому что турнир в Казахстане еще официально не анонсировали. Но если этот бой возглавит шоу в Нур-Султане, то это будет большим и очень приятным бонусом для нас".

Абдрахманов отметил, что бой с Мораесом можно назвать претендентским. "Думаю, что в случае победы в этом поединке Петр обойдет всех остальных в гонке за титул и станет следующим претендентом на бой за пояс", - добавил менеджер.

Чемпионским титулом UFC в легчайшем весе в настоящий момент владеет олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

В активе Яна 14 побед и одно поражение. На счету Мораеса 23 победы, шесть поражений и одна ничья.