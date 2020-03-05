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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Драчев: IBU узнал от Тихонова о чужой аккредитации тренера Логинова на чемпионате мира

Полученную информацию исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен передала в правоохранительные органы Италии
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) узнал от четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова информацию о том, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович находился на чемпионате мира в итальянском Антхольце не по своей аккредитации. Об этом ТАСС по телефону заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и Касперович остановились на время чемпионата мира. Основанием для таких действий стала информация, которую правоохранительным органам предоставила исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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"Я в курсе этой истории. Я получил документы от адвоката из Италии, которые подтверждают наличие заявления Фуссек, в котором, в частности, приводятся слова Тихонова о том, что Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации, - сказал Драчев. - И не только его слова, там довольно обширная информация, которую я пока распространять не имею права".

"Еще на чемпионате мира я говорил о том, что Тихонов об этом писал в своем блоге, и это одна из причин, почему они узнали о том, что Касперович ходит по чужой аккредитации. Это стало известно со слов Тихонова", - подчеркнул глава СБР.

IBU после обысков заявил, что не требовал от итальянской полиции обысков номеров Логинова и Касперовича. В его сообщении утверждалось, что независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установил контакт с местными правоохранительными органами в соответствии со "стандартной процедурой".

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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