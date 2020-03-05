Сорокин уверен, что инциденты с фанатами в России не окажут влияния на чемпионат Европы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Инциденты с болельщиками в чемпионате России по футболу не скажутся на организации чемпионата Европы. Об этом после конференции "Профессия - футбол", организованной оргкомитетом ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге и Высшей школой экономики, сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Болельщик "Зенита" осужден на семь суток за попытку отобрать флаг у фанатов "Локомотива"

Перед матчем 20-го тура чемпионата России между московскими "Динамо" и "Спартаком" произошли столкновения с участием фанатов обеих команд. Также конфликты происходили в Санкт-Петербурге в день игры "Зенит" - "Локомотив".

"В Европе такие вопросы не обсуждались, не скрою, что в кулуарах обсуждалось потенциальное влияние коронавируса на футбол в целом, - сказал Сорокин. - По российскому футболу никаких обсуждений не было. У меня нет сомнений, что это не окажет воздействия на успех организации чемпионата Европы".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.