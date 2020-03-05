ЕСПЧ отклонил жалобу бывшего президента УЕФА Платини

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, который считает, что его отстранение в 2015 году было необоснованным. Об этом говорится в распространенном в четверг решении суда.

"В своем решении по делу "Платини против Швейцарии" ЕСПЧ единогласно признал жалобу [Платини] неприемлемой для рассмотрения", - отметили в суде. "Принимая во внимание серьезность проступка, высокую должность Платини и необходимость восстановления репутации спорта и Международной федерации футбола (ФИФА), суд установил, что санкции [в отношении Платини] не являлись чрезмерными или необоснованными", - подчеркивается в решении.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола, был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Срок отстранения истек в октябре прошлого года.

Основанием для отстранения Платини стал перевод президентом ФИФА Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Платини был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию до 4 лет.