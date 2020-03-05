"Спартак" и "Динамо" в сумме оштрафованы на 200 тыс. рублей по итогам матча РПЛ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московские "Спартак" и "Динамо" оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за скандирования болельщиками команд ненормативной лексики во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам в четверг сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Дерби на поле и за его пределами.

Дерби на поле и за его пределами. "Спартак" начал весеннюю часть РПЛ с победы над "Динамо"

"Были нецензурные скандирования болельщиков как "Динамо", так и "Спартака". Оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

На 33-й минуте матча между "Зенитом" и "Локомотивом" (0:0) один из болельщиков петербургской команды пытался проникнуть на сектор болельщиков железнодорожников. "За неправомерное действие болельщика "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, за необеспечение безопасности принимающей стороной - на 100 тыс. рублей. Болельщики "Локомотива" залезали на ограждения и применяли физическую силу к тому самому болельщику, клуб оштрафован на 100 тыс. рублей, за скандирование нецензурной брани "Локомотив" оштрафован на 70 тыс. рублей", - пояснил Григорьянц.

По окончании матча между "Тамбовом" и "Рубином" (0:0) болельщик "Тамбова" выбежал на поле. "За необеспечение безопасности принимающей стороной "Тамбов" оштрафован на 120 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"В Грозном на матче "Ахмат" - "Ростов" (1:1) использовалось оборудование стадиона для поддержки принимающей команды. Это шестой случай, "Ахмат" оштрафован на 60 тыс. рублей. Болельщики "Крыльев Советов" скандировали ненормативную лексику на игре с "Оренбургом" (1:1), самарский клуб оштрафован на 40 тыс. рублей", - заключил глава КДК РФС.