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Летние олимпийские виды спорта

Скалолазы из Италии подали заявку на участие в чемпионате Европы в Москве

В составе итальянской команды выступят 13 спортсменов - шесть женщин и семь мужчин

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Скалолазы итальянской сборной подали заявку на участие в чемпионате Европы 2020 года, который пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России (ФСР).

Ранее сообщалось, что итальянские скалолазы отсутствовали среди спортсменов, которые подали заявки на участие в соревновании. По информации пресс-службы ФСР, в составе итальянской команды выступят 13 спортсменов - шесть женщин и семь мужчин. Всего для участия в чемпионате Европы были поданы заявки от 23 сборных. Заявочная кампания завершится в четверг.

Чемпионат Европы по скалолазанию пройдет в Москве с 20 по 27 марта. На турнире будут разыграны две олимпийские лицензии.

Согласно последней официальной информации, на данный момент в Италии 2706 заразившихся коронавирусом, 107 человек умерли. Отмечается, что спортивные клубы обязаны регулярно проводить медицинскую проверку спортсменов и сотрудников на предмет коронавируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию, однако на КНР пока приходится основная масса заболевших - 80,4 тысячи человек, из них 52 тысячи выздоровели, свыше 3 тысяч умерли.

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Летние олимпийские виды спорта
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