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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Тихонов утверждает, что написал о запрете СБР выдавать аккредитацию Касперовичу после ЧМ

В четверг президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Международный союз биатлонистов со слов Тихонова узнал про невыдачу аккредитации тренеру
Александр Тихонов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Тихонов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов акцентировал внимание на том, что Союз биатлонистов России (СБР) не сделал аккредитацию тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу на чемпионат мира в Италии, но делал это уже после завершения соревнований. Об этом он рассказал ТАСС.

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В четверг президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Международный союз биатлонистов (IBU) со слов Тихонова узнал про невыдачу СБР аккредитации Касперовичу. Полученную информацию исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен передала в правоохранительные органы Италии, которые после провели обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича.

"Я написал об этом потому, что СБР не сделал для него аккредитацию, это уже было после чемпионата мира и всех этих обысков со стороны полиции. Я написал, что Драчев лично запретил Касперовичу давать аккредитацию", - сказал Тихонов.

В интервью порталу News.ru, вышедшему 17 февраля, Тихонов рассказал, что СБР не выдал тренеру Логинова аккредитацию, ее ему дала украинская федерация. Обыски прошли 22 февраля.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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