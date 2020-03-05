СМИ: УЕФА планирует организовать новый международный клубный турнир в 2021 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует в 2021 году организовать новый международный турнир среди клубов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

По информации издания, УЕФА намерен создать турнир на базе Международного кубка чемпионов, который проходит с 2013 года. Предполагается, что первые восемь лет турнир будет проходить летом в США, но в будущем для проведения матчей могут быть задействованы и другие страны. Сообщается, что проект турнира уже представлен клубам чемпионата Англии.

Отбор участников нового турнира будет проходит согласно их положению в национальных чемпионатах. Предполагается, что среди участников турнира будут не только европейские клубы, но и команды из Южной Америки.