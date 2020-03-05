ФИФА продолжит добиваться выплаты 2 млн швейцарских франков от Платини после решения ЕСПЧ

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Срок отстранения истек в октябре прошлого года.

ТАСС, 5 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжит добиваться выплаты 2 млн швейцарских франков от бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонить жалобу француза на отстранение от футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Основанием для отстранения Платини стал перевод президентом ФИФА Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Платини был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на восемь лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. Позже чиновник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию до четырех лет.

В четверг пресс-служба ЕСПЧ сообщила, что санкции в отношении Платини не были чрезмерными и необоснованными.

Платини завершил игровую карьеру в 1987 году. 26 января 2007 года на конгрессе УЕФА в германском Дюссельдорфе он был избран президентом организации, которую возглавлял до 2015 года. Он дважды переизбирался на новый президентский срок в 2011 и 2015 годах.