Руководство ХК "Трактор" объяснило неудачные результаты ошибками в селекционной работе

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Низкий результат, показанный челябинским клубом "Трактор" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20, во многом объясняется ошибками, допущенными в селекционной работе. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции первый заместитель генерального директора клуба Евгений Иванов.

"Трактор" занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер охарактеризовал результаты клуба как провальные.

"В селекционной работе мы ошиблись в тех игроках, на которых делали ставку. Это наша вина, я не обвиняю ни хоккеистов, ни тренерский штаб, который работал в начале сезона. В принципе, мы делали ставку на своих, челябинских воспитанников. Челябинская школа славится сильными хоккеистами, кроме того, челябинским болельщикам приятнее поддерживать знакомых с детства хоккеистов, но, к сожалению, те ребята, на которых мы сделали ставку, не оправдали нашего доверия", - сказал Иванов.

Иванов извинился перед болельщиками за результат, показанный клубом.

"Нам хотелось бы извиниться за столь низкий результат. Команда чувствовала ту поддержку, что была на трибунах, причем не только на домашней арене. Мы ценим поддержку болельщиков, к сожалению, мы не оправдали их надежд. В данный момент руководство клуба анализирует ошибки, и в поражениях есть своя польза, мы должны сделать правильные выводы и начать готовиться к новому сезону", - сказал заместитель генерального директора "Трактора".