Вопрос о продлении контракта c главным тренером ХК "Трактор" пока не решен

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Вопрос о продлении соглашения с главным тренером хоккейного клуба "Трактор" Владимиром Юрзиновым - младшим пока не решен. Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель генерального директора клуба Евгений Иванов.

Юрзинов-младший возглавил команду 1 ноября прошлого года.

"Вопрос открыт, говорить о чем-то абсолютно преждевременно. Владимир Владимирович работает в нашем клубе. Он к нам пришел в очень тяжелый период, когда у нас половина команды была в лазарете, плюс наши вратари не блистали, но могу сказать, что с его приходом атмосфера в раздевалке значительно поменялась в лучшую сторону. И, как отмечают и болельщики, и специалисты, появился приятный рисунок игры", - сказал Иванов.

Заместитель генерального директора "Трактора" добавил, что бюджет клуба на 2020 год не будет пересмотрен. "Бюджет на 2020 год утвержден, суммы примерно те же самые. Изменений пока не предвидится", - уточнил он.

"Трактор" занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер охарактеризовал результаты клуба как провальные.