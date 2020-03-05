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КХЛ

Хоккеисты "Трактора" Бэйлен, Гика и Седлак останутся в клубе на следующий сезон

До начала мая клуб не будет озвучивать трансферные новости, с игроками ведутся переговоры

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Основные игроки челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" Ник Бэйлен, Томаш Гика и Лукаш Седлак останутся в команде на сезон-2020/21. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель генерального директора клуба Евгений Иванов.

"Лидеры команды остаются: Седлак, Гика, Бэйлен. Это задел на новый сезон", - сказал Иванов.

По его словам, до начала мая клуб не будет озвучивать трансферные новости, с игроками ведутся переговоры.

"Трактор" занял 11-е место в Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф КХЛ. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер охарактеризовал результаты клуба как провальные.

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