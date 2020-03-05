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КХЛ

ХК "Трактор" перейдет на финский размер площадки в сезоне-2020/21

В нынешнем сезоне матчи КХЛ проходят на площадках трех разных размеров

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Челябинский хоккейный клуб "Трактор" перейдет на площадку финского размера (60х28 м) в сезоне-2020/21. Работы будут завершены к июлю текущего года, сообщил в четверг журналистам первый заместитель гендиректора клуба Евгений Иванов.

С сезона-2020/21 все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут использовать площадки финского либо канадского размера (60х26 м).

"Заключен контракт с одним из самых массовых производителей хоккейных площадок. По контракту, к середине июля, к выходу команды, у нас уже будет стоять [площадка] нового финского размера", - сказал Иванов.

В нынешнем сезоне матчи КХЛ проходят на площадках трех разных размеров - европейского (60х30 м), финского и канадского.

Начиная с 2021 года Международная федерация хоккея приняла решение проводить чемпионаты мира на площадке канадских размеров.

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