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Летние олимпийские виды спорта

Международная федерация волейбола пока не планирует переносить соревнования из Китая

В мае и июне в Китае должны пройти по три этапа мужской и женской Лиги наций

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) намерена провести этапы Лиги наций в Китае, согласно календарю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

В мае и июне в Китае должны пройти по три этапа мужской и женской Лиги наций, еще два этапа женского турнира - в Макао и Гонконге. Также в китайском Нанкине на 1-5 июля запланирован "Финал шести" женской Лиги наций.

"Основной заботой FIVB являются здоровье и благополучие всех наших спортсменов, официальных лиц и болельщиков, - сказал собеседник агентства. - FIVB очень внимательно следит за вспышкой коронавируса, собирая информацию ежечасно. Это очень быстро меняющаяся глобальная проблема, и мы регулярно проводим консультации с национальными, а также международными организациями, в том числе с Международным олимпийским комитетом и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы определить возможное влияние на предстоящие мероприятия FIVB. В случае необходимости внесения каких-либо изменений в календарь соревнований, мы сообщим всем заинтересованным сторонам при первой же возможности".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию, однако на КНР пока приходится основная масса заболевших - 80,4 тысячи человек, из них 52 тысячи выздоровели, свыше 3 тысяч умерли.

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