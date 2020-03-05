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Евро-2020

Матыцин надеется, что сборная России по футболу порадует болельщиков на чемпионате Европы

В среду стало известно, что министр спорта включен в состав попечительского совета Российского футбольного союза

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российские футболисты смогут порадовать болельщиков на чемпионате Европы 2020 года. Об этом он сообщил журналистам.

В среду стало известно, что Матыцин включен в состав попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) вместо предыдущего министра спорта Павла Колобкова.

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"Минспорт активно участвует в реализации программ развития футбола на территории РФ в рамках нашей компетенции, в организации крупных международных проектов, в том числе и по подготовке сборной, - сказал Матыцин. - Надеюсь, что она порадует всех любителей футбола на чемпионате Европы. Мы заинтересованы в том, чтобы госполитика и деятельность общественных организаций в лице федераций всегда была координирована, наша цель - развитие вида спорта, чтобы как можно больше людей занимались этим видом спорта, с большим интересом и на комфортных спортобъектах".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе проведет две домашние игры - против команд Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). 22 июня в российском городе сыграют сборные Бельгии и Финляндии, а подопечные Станислава Черчесова в этот же день в Копенгагене встретятся со командой Дании.

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Евро-2020
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