Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по скалолазанию в Москве

ТАСС, 5 марта. Тренерский штаб сборной России по скалолазанию определил состав команды, которая выступит на чемпионате Европы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).

На чемпионате мира будут разыграны восемь комплектов наград и две лицензии на Олимпийские игры (по одной у мужчин и женщин). Скалолазание впервые в истории будет представлено на Олимпийских играх, будут разыграны два комплекта наград - в мужском и женском многоборье, которое состоит из трех дисциплин: соревнований на скорость и трудность, а также боулдеринга (серии коротких трасс максимальной сложности, спортсмены передвигаются, цепляясь за большие выступы - "валуны").

Всего в состав вошли 22 человека. За лицензии у россиян поборются Алексей Рубцов, Николай Яриловец, Сергей Лужецкий, Александр Шиков, Виктория Мешкова и Елена Красовская. Также в многоборье примет участие Юлия Каплина, которая уже завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио.

Также в соревнованиях примут участие Анна Заикина (трудность, боулдеринг), в соревнованиях на скорость Россию представят Владислав Деулин, Мария Красавина, Дмитрий Тимофеев, Елизавета Иванова, Лев Рудацкий, Екатерина Баращук. В соревнованиях на трудность выступят Дмитрий Факирьянов, Владислав Шевченко, Дарья Веретенина, в боулдеринге - Юлия Пантелеева, Сергей Скородумов, Вадим Тимонов, Ирина Кузьменко и Екатерина Киприянова.

Чемпионат Европы является последним отборочным этапом для представителей континента. Соревнования пройдут 20-27 марта в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.