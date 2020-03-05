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Допинг в спорте

Слепцова подала апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации

11 февраля Международный союз биатлонистов признал Слепцову виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на два года
Светлана Слепцова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Светлана Слепцова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о ее дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил адвокат Слепцовой Алексей Панич.

"Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова подала жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации. Напомним, что 11 февраля Светлана Слепцова была признана IBU виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года", - сказал Панич.

Слепцова была признана виновной в использовании запрещенной субстанции. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Слепцова завершила карьеру в 2017 году.

Также решением IBU от 13 февраля был дисквалифицирован еще один российский биатлонист Евгений Устюгов, 34-летний спортсмен был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. Ранее спортсмен сообщил, что обратится в CAS с апелляцией. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

Слепцовой 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете, бронзовым призером мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете. Она завершила карьеру после летнего чемпионата мира - 2017, выиграв три золотые медали. На ее счету пять побед в личных гонках на этапах Кубка мира. Дисквалификация не лишит ее завоеванных наград.

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