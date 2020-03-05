{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Вратарь клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркин вернулся к тренировкам в общей группе

24 февраля он вместе с Павлом Бучневичем попал в автомобильную аварию
Игорь Шестеркин AP Photo/Paul Beaty
Описание
Игорь Шестеркин
© AP Photo/Paul Beaty

ТАСС, 5 марта. Российский голкипер клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин восстановился после автомобильной аварии и начал тренироваться в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич и Шестеркин попали в аварию 24 февраля. Бучневич не получил серьезных повреждений, и, пропустив два матча, вернулся к играм 29 февраля. Шестеркин сломал ребро.

В ближайшем матче "Рейнджерс" сыграют дома в ночь на пятницу против "Вашингтона". В турнирной таблице Западной конференции команда занимает 10-е место, набрав 74 очка в 66 матчах.

Реклама на ТАСС
Летние паралимпийские виды спорта
Подготовка к Паралимпийским играм 2020 года в Токио идет по плану, несмотря на коронавирус
Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС