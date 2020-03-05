Вратарь клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркин вернулся к тренировкам в общей группе

ТАСС, 5 марта. Российский голкипер клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин восстановился после автомобильной аварии и начал тренироваться в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич и Шестеркин попали в аварию 24 февраля. Бучневич не получил серьезных повреждений, и, пропустив два матча, вернулся к играм 29 февраля. Шестеркин сломал ребро.

В ближайшем матче "Рейнджерс" сыграют дома в ночь на пятницу против "Вашингтона". В турнирной таблице Западной конференции команда занимает 10-е место, набрав 74 очка в 66 матчах.