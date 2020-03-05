"Салават Юлаев" победил "Авангард" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 5 марта. Уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл омский "Авангард" со счетом 6:3 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8070 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Александр Бурмистров (25-я минута), Петр Хохряков (29), Сакари Маннинен (41), Тему Хартикайнен (47, 49) и Владимир Жарков (59), у проигравших отличились Сергей Шумаков (2), Алексей Емелин (17) и Брэндон Макмиллан (55). После пятой пропущенной шайбы место в воротах "Авангарда" вместо Игоря Бобкова занял Эмиль Гарипов.

Первый матч серии завершился со счетом 5:2 в пользу "Авангарда", во второй игре победу одержал "Салават Юлаев" (3:2 ОТ).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл "Авангард". Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил "Авангард" (3-1), также омский клуб прошел "Салават Юлаев" в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4-2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4-3), с таким же счетом "Салават Юлаев" взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

"Авангард" только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. "Салават Юлаев" во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный "Атлант" (4-1).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 7 марта в Уфе.