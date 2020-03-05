Гендиректор "Сочи": вопрос участия Кокорина в матче с "Зенитом" решится перед игрой

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Сочи" решит, примет ли участие в матче против "Зенита" нападающий Александр Кокорин, непосредственно перед игрой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина из "Зенита" на правах аренды до конца сезона. 28-летний игрок начал зимние сборы в составе петербургского клуба и не собирался покидать команду. В интервью порталу "Спорт24" Кокорин сообщил, что ему или "Сочи" надо заплатить петербургскому клубу, чтобы сыграть в матче против "Зенита".

"Не могу сейчас сказать [сыграет ли Кокорин против "Зенита"], будет игра, будет понятно, - сказал Рубашко. - Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем. Впереди еще столько туров, дожить надо".

"Сочи" сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом" в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), который запланирован на 26 апреля. Кокорин отличился в дебютном официальном матче за "Сочи" в игре 20-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (1:2), которая прошла 1 марта.