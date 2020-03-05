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КХЛ

СКА одержал третью победу над "Витязем" в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Петербургский клуб находится в одной победе от выхода в следующий раунд плей-офф
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 5 марта. Петербургский СКА в гостях со счетом 6:0 обыграл подольский "Витязь" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце "Витязь" в присутствии 4787 зрителей.

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Заброшенными шайбами отметились Данила Галенюк (10-я минута), Иван Морозов (10), Владимир Ткачев (14), Антон Бурдасов (20), Кирилл Марченко (30) и Александр Барабанов (54). После второй шайбы место в воротах "Витязя" вместо Игоря Сапрыкина занял Илья Ежов.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, обменявшись гостевыми победами: "Витязь" выиграл со счетом 4:2, СКА - со счетом 3:2 Б. В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (счет в серии 4-0).

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СКА неизменно выходил в плей-офф КХЛ, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Витязь" также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 7 марта в Подольске.

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