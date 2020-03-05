Российские пары заняли первые три места на юниорском ЧМ по фигурному катанию

ТАСС, 5 марта. Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира в Эстонии. Турнир проходит в Таллине.

Россияне получили в сумме за два проката 195,96 баллов (122,25 балла за произвольную программу и 73,71 балла за короткую). Второе место заняли россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (174,85; 104,41 + 70,44), третье - россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (171,18; 100,92 + 70,26).

Панфилова и Рылов становились золотыми, серебряными и бронзовыми призерами финалов юниорских Гран-при. Также на их счету серебряные награды юниорского чемпионата мира прошлого года и победа на зимних юношеских Олимпийских играх (2020).

Чемпионат мира завершится 8 марта.