Ватутин: качество игры ЦСКА в матче с "Панатинаикосом" было очень высоким

ЦСКА обыграл в гостях со счетом 97:66 "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата и обеспечил себе участие в плей-офф турнира.

"Поздравляю всех с победой и официальным выходом в плей-офф. Полагаю, никто не ожидал такого счета, но сегодня все игроки показали именно то, что мы хотим от них видеть. Мне кажется, на моральное состояние "Панатинаикоса" повлияло недавнее обидное поражение от "Олимпиакоса", но это нисколько не умаляет наших заслуг, качество игры ЦСКА было очень высоким. Будем стараться сохранить этот ритм в дальнейших играх", - сказал Ватутин.

В следующем матче ЦСКА 12 марта сыграет дома с германской "Альбой". "Панатинаикос" 13 марта встретится в гостях с турецким "Фенербахче".

Московский клуб является восьмикратным победителем турнира.