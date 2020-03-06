Второй бой между Анкалаевым и Куцелабой состоится на турнире UFC 249

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назначил второй поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой из Молдавии на апрельский турнир организации в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил менеджер Анкалаева Али Абдель-Азиз.

Соперники провели первый поединок в ночь на 1 марта на турнире UFC в Норфолке (штат Виргиния). Анкалаев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, однако молдавский спортсмен остался недоволен решением судьи остановить поединок раньше времени, считая, что поводов для этого не было. Позднее в Атлетической комиссии штата Вирджиния ТАСС сообщили, что рассмотрят возможность пересмотра результата боя.

"Это верно, будет реванш", - сказал Абдель-Азиз.

Главным событием турнира в Нью-Йорке станет бой за титул чемпиона UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Турнир UFC 249 состоится в ночь на 19 апреля.

В активе 27-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение в смешанным единоборствах, 26-летнего Куцелабы - 15 побед и 5 поражений.