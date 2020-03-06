{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Второй бой между Анкалаевым и Куцелабой состоится на турнире UFC 249

Соперники провели первый поединок в ночь на 1 марта, Анкалаев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назначил второй поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой из Молдавии на апрельский турнир организации в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил менеджер Анкалаева Али Абдель-Азиз.

Соперники провели первый поединок в ночь на 1 марта на турнире UFC в Норфолке (штат Виргиния). Анкалаев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, однако молдавский спортсмен остался недоволен решением судьи остановить поединок раньше времени, считая, что поводов для этого не было. Позднее в Атлетической комиссии штата Вирджиния ТАСС сообщили, что рассмотрят возможность пересмотра результата боя.

"Это верно, будет реванш", - сказал Абдель-Азиз.

Главным событием турнира в Нью-Йорке станет бой за титул чемпиона UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Турнир UFC 249 состоится в ночь на 19 апреля.

В активе 27-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение в смешанным единоборствах, 26-летнего Куцелабы - 15 побед и 5 поражений.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Коронавирус против мирового хоккея. IIHF отменила женский чемпионат мира
Соревнования должны были пройти с 31 марта по 10 апреля в Канаде, открытым остается вопрос о проведении мужского мирового первенства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС