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НХЛ

"Оттава" обыграла "Айлендерс" в матче НХЛ. Зайцев сделал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:3

ТАСС, 6 марта. "Оттава" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (14-я минута), Миккель Бёдкер (31), Энтони Дюклер (35) и Брэди Ткачук (57). У проигравших отличились Андерс Ли (4), Мэтью Барзал (25) и Райан Пулок (59).

Российский защитник Никита Зайцев отметился передачей в эпизоде с шайбой Брауна. Всего в этом сезоне на его счету 12 (1+11) очков. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 25 бросков.

"Оттава" занимает предпоследнее место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 68 матчах. "Айлендерс" расположились на седьмой строчке с 78 очками в 66 встречах.

В другом матче дня "Даллас" в гостях проиграл "Нэшвиллу" со счетом 0:2, российский голкипер Антон Худобин отразил 30 бросков из 32. В еще одной встрече "Флорида" дома в овертайме уступила "Бостону" (1:2).

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