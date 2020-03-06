Кикнадзе подчеркнул, что не имеет конфликтов с тренером ФК "Локомотив" Семиным

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе подчеркнул, что разные точки зрения с главным тренером Юрием Семиным не приводят ни к каким конфликтам. Об этом Кикнадзе заявил журналистам после подписания долгосрочного партнерского соглашения с производителем спортивной экипировки Adidas ("Адидас"). Во время зимнего перерыва в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в различных СМИ появлялась информация о том, что Семин имеет открытые конфликты с руководством клуба, в том числе с Кикнадзе.

"У меня нет конфликта с Юрием Павловичем, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением, он - легенда клуба, у него огромный опыт, - сказал Кикнадзе. - У нас есть разные точки зрения касательно развития команды, это правда. Я выступаю за клуб, не за Семина, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров, я хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, который будет достойно представлять страну в Европе. Я хочу, чтобы у нас была достойная финансовая база, стратегия развития, которую понимали бы наши болельщики, наши партнеры - вот задачи, которые я ставлю, и их разделяет большинство работников клуба, в команде их также разделяют". "Если мы приглашаем опытных, возрастных игроков, то это чревато определенными финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся финансовых возможностях клуб не имеет возможность следовать этой линии, при ныне существующей цене на права, при том количестве игроков, которое мы продаем. Мы ограничены тремя источниками доходов: это спонсорско-рекламный контракт с РЖД и его дочерними компаниями, доходы от еврокубков и собственная коммерческая деятельность, куда входят Match day, продажа билетов, мероприятия, рекламодатели, которых мы предлагаем", - добавил функционер.

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