Гендиректор ФК "Химки" поддержал планы Минспорта Московской области по срокам выхода в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 6 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба "Химки" Василий Иванов поддерживает планы Министерства физической культуры и спорта Московской области по срокам выхода команды в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом Иванов заявил ТАСС.

В январе гендиректор "Химок" сообщил ТАСС о том, что у команды меняется вектор развития, в связи с чем будет сделана ставка на воспитанников подмосковного футбола. В феврале министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил о том, что клуб будет ставить перед собой задачу по выходу в РПЛ, когда команда на 100% будет состоять из своих воспитанников.

"Такая задача поставлена министром спорта, я его поддерживаю, - сказал Иванов. - Сейчас у нас уже играет мальчик 2000 года рождения, Кирилл Боженов. Да, мы играем на победу, но подключаем своих воспитанников. Сергей Николаевич (Юран, главный тренер "Химок" - прим. ТАСС) все понимает, он профессионал".

"Думаю, мы на правильном пути. О каких сроках выхода в премьер-лигу может идти речь? Этого я сказать не могу. Сейчас мы начинаем чемпионат, будем настраиваться на победу в каждом матче", - добавил собеседник агентства.

После 25 матчей "Химки" занимают третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), имея в активе 50 очков, отрыв от идущего первым волгоградского "Ротора" составляет два балла. В 26-м туре подмосковная команда на своем поле сыграет с томской "Томью", встреча состоится 9 марта.