"Локомотив" направил письмо в судейский комитет РФС по двум эпизодам в игре с "Зенитом"

"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0). В середине первого тайма главный тренер железнодорожников Юрий Семин был удален со скамейки за вторую желтую карточку. На игре работала система видеоассистента рефери (VAR).

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский клуб "Локомотив" направил письмо в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по двум спорным моментам матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

"Я собрал информацию от тех людей, которые были рядом, и мне, мягко говоря, не подтвердили, что Семин использовал в речи оскорбления и ненормативную лексику, - сказал Кикнадзе. - Могу понять эмоции Юрия Павловича, никто его не будет подвергать критике, тренер весь в игре, адреналин у него не сжигается. Вот Семину 73 года, а он "горит", за это его можно только похвалить и гордиться этим".

"Мы написали в РФС письмо по двум эпизодам. Вопрос по назначению пенальти, когда арбитр не пошел смотреть VAR, и выбиванию мяча из аута, после чего началась атака "Зенита" и [вратарь "Локомотива"] Гилерме получил желтую карточку", - добавил Кикнадзе.

"Локомотив" после 20 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре железнодорожники примут грозненский "Ахмат" 8 марта.