"Локомотив" направил письмо в судейский комитет РФС по двум эпизодам в игре с "Зенитом"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский клуб "Локомотив" направил письмо в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по двум спорным моментам матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0). В середине первого тайма главный тренер железнодорожников Юрий Семин был удален со скамейки за вторую желтую карточку. На игре работала система видеоассистента рефери (VAR).
"Я собрал информацию от тех людей, которые были рядом, и мне, мягко говоря, не подтвердили, что Семин использовал в речи оскорбления и ненормативную лексику, - сказал Кикнадзе. - Могу понять эмоции Юрия Павловича, никто его не будет подвергать критике, тренер весь в игре, адреналин у него не сжигается. Вот Семину 73 года, а он "горит", за это его можно только похвалить и гордиться этим".
"Мы написали в РФС письмо по двум эпизодам. Вопрос по назначению пенальти, когда арбитр не пошел смотреть VAR, и выбиванию мяча из аута, после чего началась атака "Зенита" и [вратарь "Локомотива"] Гилерме получил желтую карточку", - добавил Кикнадзе.
"Локомотив" после 20 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре железнодорожники примут грозненский "Ахмат" 8 марта.